Piden que Mendoza «revea» la implementación de la Ley de Alcohol Cero

El mensaje llegó desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Desde la semana pasada, comenzó a regir la Ley de Alcohol Cero al volante en rutas nacionales. Una medida a la que Mendoza no adhiere y el permitido para conductores de vehículos es de 0,5 gramos de alcohol en sangre.

Por esto, el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial salió a pedirle a Rodolfo Suarez que revea su decisión.

Pablo Martínez Carignano, titular de ese organismo nacional, es un defensor de la ley de tolerancia cero. Para insistirle a la provincia sobre su aplicación, publicó a través de Twitter un fuerte accidente ocurrido en el departamento de Lavalle.

Publicó crudas imágenes del accidente que se produjo el 23 de octubre pasado, cuando el conductor de un Chevrolet Aveo colisionó de frente con un Fiat Palio en la ruta provincial 24. Allí murió ese automovilista, que según los testigos iba zigzagueando, y cuatro ocupantes del otro vehículo.

Mediante este posteo, Carignano confirmó que la autopsia reveló que ese conductor «estaba alcoholizado. También hubo consumo de alcohol, cocaína y marihuana entre los otros chicos. Pasó en #Mendoza».

«Tenemos que entender que la #SeguridadVial no reconoce diferencias y que necesitamos estar unidos como país para prevenir hechos como éste, en los que el alcohol destroza la vida de los chicos», continuó en su largo hilo y recalcó: «Le pedimos al gobernador @RodySuarez que revea su postura de no adhesión a la ley de #AlcoholCero. #Mendoza la necesita. Por favor», escribió.

