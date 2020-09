La Coordinadora General de Educación Superior, dialogó con 101.9 “Radio Dos”.

En medio del debate por la reforma a la Ley de Educación, en el contexto de virtualidad el aula se ha trasladado a la casa y con ello las diversas realidades de los hogares, familias numerosas sin conectividad y también otras que cuentan con más de un dispositivo por persona. Como así, niños con adultos protectores que hacen las tareas diarias con ellos y otros que desarrollan estrategias para cumplir con su deber como estudiantes.

Emma Cunietti, Coordinadora General de Educación Superior dialogó con Radio Dos en el programa “La Banda”, y al respecto explicó: «Es el momento de hacerlo, es necesario trabajar otras cosas. Estamos trabajando con la Ley 6970 que se hizo a partir de la Ley Federal de Educación. El objetivo de esta ley es adecuarse al marco nacional y a los nuevos tiempos, por ejemplo el tema del sistema educativo digital que hay que reconocerlo”, manifestó.

“Hay un mes para dialogar con los docentes para que participen y hagan sugerencias. Es un debate social y luego legislativo donde los legisladores van a tener la posibilidad de recibir las propuestas de todos los docentes. Esta ley genera algunas seguridades que son importantes para la tarea cotidiana”, manifestó Cunietti.

Hace algunos días el gobernador Rodolfo Suarez y el director general de Escuelas, José Thomas, invitaron a todos los ciudadanos a realizad aportes para la nueva Ley de Educación Provincial. Fue durante el acto de apertura del Pre Congreso Pedagógico Mendoza 2020.

En ese marco, generaron un espacio digital para presentar propuestas, las que serán analizadas por una comisión y se establecerán los ejes para ser propuestos como exposiciones en el Congreso Pedagógico Provincial que se iniciará el 19 de octubre próximo.

Por otro lado, “el problema salarial tiene que ver con otra cosa y que los docentes no están exentos y es el problema económico que hay no sólo en Mendoza sino en el mundo por esta pandemia. Mendoza no tiene la suerte que tiene la provincia de Buenos Aires que de repente tenga 35 mil millones para aportar a los salarios”, explicó.

Además, “es cierto que hay un atraso salarial, pero se paga regularmente lo que no pasa en otras provincias. No es que el gobierno no reconozca la necesidad de abrir paritarias, realmente es necesaria una mejora en los salarios, pero hay un problema económico que es mundial”, compartió.