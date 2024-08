Por el momento continuarán en la provincia.

La Justicia liberó a Hugo Jégou y Hugo Auradou, los rugbiers franceses acusados de violar a una mujer en la provincia de Mendoza, luego de que permanecieran en prisión domiciliaria tras ser detenidos el 8 de julio.

Por ahora, los acusados deberán permanecer en la Argentina a pesar de que fueron liberados. «Martín Ahumada, que es el vocero del Ministerio Público Fiscal, leyó la resolución y confirmó que los rugbiers franceses fueron dejados en libertad pero no podrán salir del país para quedarse a costas de que el juzgado necesite en algún momento citarlos nuevamente», trascendió. «En el manifiesto hablaban las contradicciones y los tonos jocosos que usó la querellante a la hora de mostrar los audios que se hicieron públicos. Seguramente esto será apelado», agregó en tal sentido.

En tanto, la abogada de la denunciante, Ana Romano, cuestionó que la resolución de la Justicia se llevara a cabo en la previa a que se realicen pericias psiquiátricas y psicológicas a la mujer.

Los rugbiers franceses, que tienen 21 años, fueron imputados el 17 de julio «por abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas». El hecho denunciado habría ocurrido el 7 de julio en un hotel en el que se hospedaban los jugadores en medio de una gira del seleccionado, según advirtió la querella.

Los audios de la mujer que denunció

Salieron a la luz los audios que la mujer que denunció por violación a los dos rugbiers franceses en Mendoza le envió a una amiga tras lo sucedido, que están en poder de la Justicia. Este lunes, ambos quedaron en libertad, aunque no podrán salir del país.

Los mensajes de voz datan del domingo 7 de julio, y fueron entregadas a Cecilia Bignert, de la Unidad Fiscas de Delitos contra la Integridad Sexual de la provincia, a cargo de la investigación.

La mujer describe su encuentro con uno de los jóvenes integrantes del seleccionado de rugby francés que se enfrentó a Los Pumas el sábado 6 en la capital mendocina.

El primero fue enviado durante la madrugada, cuando la mujer le avisó a su amiga que se iba del bar donde se encontraban para ir al hotel donde se alojaban los acusados, Oscar Jégou y Hugo Araudou. «Me fui con un rugbier de afuera, estoy en su hotel, así que no cuentes conmigo, ¿sí?», expresó.

Horas después, los mensajes fueron para contar lo ocurrido. «Loca, gracias por el aguante, por todo. Conocí a un rugbier francés altísimo el chabón, re lindo y llegué a mi casa a las 9 am. O sea, te debo la vida, me hiciste el aguante de dejarme acá en mi casa. Siempre la misma historia, una vez que salgo, aproveché», relató.

Por otro lado, describió las heridas recibidas en su encuentro con los deportistas. «Me cagó a palos, me agarró del cachete, me dejó machucones en la cara, en la mandíbula, en la cola, rasguñones en la espalda, no sabes, tremendo. Son muy culiados boluda», comenzó.

«Boluda, me hizo mierda el chabón. Tengo machucada la espalda, tengo machucada la mandíbula, tengo morado un ojo, todas las tetas. Machucones en el culo, me hicieron mierda», prosiguió la mujer.

El último audio expresa: «Tengo un ojo morado, gorda. Me tuve que tomar un diclofenac porque me hicieron mierda. La mandíbula la tengo toda moretoneada».