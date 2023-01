Lionel Messi compartió un video en sus redes sociales, acompañado de unas emotivas palabras, luego del primer mes como campeón del mundo con la Selección Argentina. Sigue la alegría y el furor del país por la Coronación de Campeones del Mundo el 18 de diciembre de 2022. Hoy los argentinos lo recuerdan prácticamente con la misma emoción, luego de la consagración en la Copa del Mundo de Qatar.

El capitán escribió este miércoles un mensaje, acompañado de un video con lo mejor de la final de Qatar 2022. «Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos, durante todo ese tiempo que terminamos levantando la Copa que tanto deseábamos todos” expresó.

También comentó: “Ser campeones hace que todo sea más lindo, pero qué lindo mes pasé, cuantos recuerdos hermosos que tengo y extraño”. Y agregó: “Gracias a Dios por tanto. Como lo dije, sabía que me la ibas a dar. Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado, y no estaba equivocado, porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos”.

En estos días se define la continuidad del DT Lionel Scaloni, en la Selección Argentina, con la esperanza de todas las partes incluida la AFA, de que el proceso siga adelante, luego de la consagración en Qatar 2022.

Lionel Scaloni también compartió hoy, un mensaje en sus redes sociales: «A un mes del sueño de TODOS, no habrá nada igual. Ver feliz a TU gente tiene un valor incalculable, vamos Argentina de mi vida!».