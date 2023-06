Lionel Messi celebra sus 36 años

El capitán de la Selección Argentina celebra otro 24 de junio de una vida repleta de éxitos y alegrías, luego de consagrar su carrera como campeón mundial en Qatar 2022. Este sábado Lionel Andrés Messi cumplió 36 años en su Rosario natal, y lo celebra por primera vez como campeón del mundo.

El astro argentino festeja su natalicio en la cancha del Estadio Marcelo Bielsa, por la despedida de Maxi Rodríguez. El domingo, viajará a Buenos Aires para despedir a Román Riquelme.

Lionel Messi nació el 24 de junio de 1987, en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Es el tercer hijo de Jorge Horacio Messi y Celia María Cuccittini. Tiene dos hermanos mayores, Rodrigo y Matías, y una hermana menor, María Sol.​ Está casado con Antonela Roccuzzo con quien tiene tres hijos.

Su madre lo alentó a dedicarse al fútbol, y es a ella a quien agradece tras convertir un gol, señalando al cielo con las dos manos.​

En el club de Barcelona llegó en 2004, en octubre de ese año, Messi tuvo su estreno oficial en el equipo. En este se formó y lució ganando distintas copas. En 2021 tuvo que abandonar el club de sus amores y comenzó a jugar en el PSG. Sin embargo, su paso por allí no fue fructífero, y en agosto de este año jugará en el Inter Miami.

Algunos momentos memorables de su carrera:

Gol de cabeza en la final de la Champions League 2009 vs. Manchester United

Con la conducción de Pep Guardiola y con la 10 en la espalda, Barcelona se enfrentaba al Manchester United de Cristiano Ronaldo en la final de la Champions League. El encuentro se disputó el 27 de mayo de 2009 en el Estadio Olímpico de Roma y el Barça logró imponerse con un merecido 2-0. El segundo tanto fue justamente un cabezazo de Messi a 20 minutos del final, un recurso poco visto en él, pero que en aquella oportunidad le sirvió para vencer a Edwin van der Sar y levantar su segunda Orejona (estaba en el plantel en la UCL de 2006). El propio Lionel catalogó ese gol como el más lindo de su carrera.

https://www.youtube.com/watch?v=uSRBmsQaBTI

Copa América 2021

Después de haberse quedado a las puertas en el Mundial de Brasil 2014 y las Copas Américas de 2015 y 2016, el ansiado título con la mayor llegó. El 10 de julio de 2021, la Selección Argentina comandada por Lionel Scaloni se consagró campeón de la Copa América 2021 tras de vencer por 1-0 a Brasil en el Maracaná con gol de Ángel Di María. Luego del silbatazo final, todos los jugadores se fundieron en un emotivo abrazo con Lionel.

Campeones mundiales en Qatar 2022

Autor de un doblete, el primero de penal y el otro en tiempo extra, Leo fue una de las grandes figuras de la final con Francia, del mundial Qatar 2022 que se definió en los penales. La Albiceleste se llevó el máximo trofeo luego de 36 años. El 10 argentino jugó los siete partidos de la competencia mundial, y dejó su firma en todas las instancias.

«Me faltaba esto y acá está», expresó luego de la final, con la tranquilidad del deber cumplido. Y agregó: «Obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada. Gracias a Dios me dio todas. Cerrar ya casi mi carrera de esta manera, es impresionante. Después de esto, qué va a haber. Pude conseguir la Copa América, Mundial… Se me dio casi al final. Me encanta el fútbol, lo que hago. Disfruto estar en la Selección, el grupo, quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo».