Lionel Messi expresó en sus redes sociales, un balance antes de la llegada del 2023. “Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió”, expresó el 10, haciendo alusión a la conquista de la Copa del Mundo en Qatar.

En un mensaje publicado este sábado, en una foto con su esposa Antonella Roccuzzo y sus hijos, Messi, destacó el logro que tuvo la Selección Argentina y la importancia de contar con su familia en todo el proceso.

“Eso no valdría tampoco nada, si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí”, comentó.

Luego agradeció a sus seguidores, a los fanáticos argentinos, a los de París y a los de Barcelona, recalcando que las muestras de cariño que las recibe desde diferentes puntos del mundo.

“Ojalá que este año haya sido también maravilloso para todos y les deseo toda la salud y la fuerza para seguir siendo felices en 2023” finalizó.