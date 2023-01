Lionel Messi habló desde París, este lunes en su primera entrevista como campeón del mundo. En un mano a mano de Andy Kusnetzoff, por Urbana Play, el «10» habló de todo. Luego de la consagración en Qatar 2022, con la Selección Argentina como campeones del mundo, habló del equipo, del cuerpo técnico, su fe y el título que se dio «casi al final de su carrera».

«Por suerte ya se dio lo que tanto soñábamos, lo que tanto deseaba durante toda mi carrera y, bueno, llegó casi al final», destacó Messi, en la primera respuesta que se conoció de la entrevista.

La fe del capitán argentino

«Yo lo había dicho una vez. Creo que fue antes del 2014. Dije que sabía que Dios me iba a regalar un Mundial. Después pasó lo de Brasil, que estuvimos tan cerquita. Lo sentía, presentía que él tenía esto guardado para mí, y creo que estaba esperando el momento» aseguró.

Destacó su profunda fe y agradecimiento: «Creo que no había mejor momento que este, como tampoco hubo mejor momento para la Copa América. Se lo agradezco todos los días de mi vida, por todo lo que me dio siempre. No le puedo pedir nada más, gracias a él tengo todo».

El 10 le dedicó unas palabras al cuerpo técnico de la Selección Argentina, liderado por Lionel Scaloni.

«Son todos espectaculares. Saben lo que es la Selección, lo vivieron. Le tienen muchísimo cariño. Son exjugadores que pasaron por todo esto que pasamos nosotros. Sabían cómo manejarse en cada momento, tenían la experiencia de haber vivido Mundiales o competiciones internacionales y creo que en cada momento sabían bien lo que tenían que hacer o decir” comentó.

“El manejo del grupo, más allá de la sabiduría en preparar los partidos. En general, en todos los partidos fuimos mejores que el rival. Siempre sabíamos lo que teníamos que hacer, preparaban los partidos sin dejar de pensar en nuestra idea, pero con detalles que hacían al partido diferente y lo podamos manejar a favor nuestro. No se equivocó en ningún partido de los siete que jugamos, más allá del primero que perdimos».

El momento en el que Gonzalo Montiel pateó el último penal

Con respecto al último penal contra Francia, en Qatar explicó: «Es difícil de explicar lo que sentí en ese momento. Se te cruzan muchísimas cosas por la cabeza y al mismo tiempo nada, es como que estás ido, disfrutando. No podés creer que al final lo conseguimos”.

Y agregó: “decís ya está, se terminó, se me dio. Conseguí todo con la Selección, como siempre lo soñé. Era cerrar mi carrera de una manera única. Nunca imaginé que iba a ser de esta manera, llegar a ese momento fue lo máximo».