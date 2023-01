El DT la Selección Argentina, expresó que en los próximos días, vendrá al país para reunirse con Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA. Lionel Scaloni viajará a Buenos Aires, para establecer los últimos detalles, de su renovación del contrato con la Selección Argentina.

«Estoy en estos días viajando para Buenos Aires. Espero sentarme con el presidente, reunirme con él para después ver si llegamos al acuerdo que queremos. Esa es la idea. No sé qué día voy a viajar porque estoy bien con la familia acá (Mallorca) y disfrutando estos días», comentó.

Con respecto al anuncio oficial, aclaró que en algún momento llegará y que lo importante son otras cosas. «Espero sentarme con el presidente cuando vuelva a Buenos Aires. Tengo la mejor relación con él y le agradezco la oportunidad que me dio de haber estado al frente de la Selección. Ya anunciaremos lo que tenga que ser» señaló.

En un programa de una radio española, contó sobre la final del mundial Qatar y expresó que no quiso mirarla otra vez: «No he vuelto a ver la final. La tengo clara en mi cabeza, pero no he vuelto a verla».

Además, comentó sobre de la importancia de Leo Messi, dentro del vestuario para con sus compañeros y expresó: «Siempre el capitán tiene la última palabra. Yo hablo y después se reúnen ellos, los once que salen a la cancha y habla el capitán como siempre. No formo parte de eso, es un momento de ellos y es único. Es el momento top para un jugador».