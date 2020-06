Ana María Subelza es la hija del hombre de 53 años que falleció este martes en el hospital Central, luego de recibir una dura golpiza en un enfrentamiento que ocurrió el pasado domingo, en Loteo Bigolotti de Tupungato.

El hecho impactó a la comunidad del Valle de Uco el fin de semana pasado, ya que cuatro personas, todos de la misma familia, resultaron gravemente heridos y tuvieron que ser hospitalizados de inmediato, ya que algunos presentaban serias lesiones en su cráneo. Uno de ellos fue Antolín Subelza, padre de los otros tres heridos, quien murió el pasado martes debido a las graves heridas que sufrió en esta fatal pelea vecinal.

Por el hecho hay 6 detenidos, todos relacionados con la familia Cortez, los acusados de propinarle la tremenda golpiza a la familia de los Subelza.

«Tenemos muchos sentimientos encontrados y mucha rabia porque no vamos a poder despedirnos de mi papá, porque no podemos velarlo», comenzó diciendo Ana María en el programa AMM de Canal 8, y contó detalles de cómo ocurrió todo. «Ellos (sus hermanos y los Cortez) ya tenían problemas de antes. Eran dos de mis hermanos los que tenían problemas. Y nunca era tan grande el tema, siempre eran discusiones y nunca llegaron a nada más», relató y continuó: «Unos días antes de eso, a uno de mis hermanos le pegaron. Tres de ellos le pegaron a mi hermano. Entonces, el domingo mi papá fue a reclamarle a la casa de ellos por este tema. Ahí fue cuando uno de los Cortez lo empujó y uno de mis hermanos, al ver eso, lo defendió a mi papá. Se calmó todo y se fueron tranquilos uno de los Cortés con un amigo que eran los que estaban primero. Después de unos 30 minutos, llegaron con todo, directo a matar. Llegaron corriendo y se bajaron en la esquina de donde vivimos, en la garita,. Llegaron y algunos hasta entraron a mi casa, donde también habían 5 niños. No les importó nada. No les importó que hubieren menores ni nada. Yo quiero que paguen todos, no solamente algunos «, culminó diciendo la mujer en un reclamo por justicia.

El caso Subelza sigue en investigación y ahora, el abogado de la familia, Luis Romano, comenzará con el asesoramiento y las investigaciones correspondientes para la defensa en un hecho que aún podría tener a más detenidos .