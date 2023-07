Llevó dos desconocidas a su departamento y le robaron una gran suma de dinero

Se llevaron dólares y 130 mil pesos.

Un sujeto de 53 años, llevó a su departamento ubicado en Ciudad de Mendoza, a dos jóvenes desconocidas. Se quedó dormido y cuando se despertó en la noche se dio cuenta que las mujeres no estaban y que le faltaban 14.000 dólares y $130.000. La víctima hizo la denuncia y la Oficina Fiscal Nº 2 quedó a cargo de la investigación.

Por el momento las responsables no han sido detenidas. La víctima, compartió que estuvo un rato con ellas pero desde un momento en adelante no recuerda qué pasó, solo que se quedó dormido. Al despertar en la noche, se dio cuenta que las mujeres no estaban.

Verificando que fue engañado, fue lugar donde guardaba su dinero y confirmó que le habían robado una gran suma de dinero, además de su celular.