Hace más de cuatro meses que no se registran lluvias en el Valle de Uco

Esta semana, podrían legar las precipitaciones.

El próximo jueves, podría llover en medio de un invierno seco, los pronósticos alertan que hace más de cuatro meses que no hay lluvias significativas en el Valle de Uco.

Al respecto, el ingeniero Gabriel Rizzato, en diálogo con Canal 8, comentó, «entre cuatro y cinco meses no hay una lluvia significativa», aseguró.

Sin embargo ,esto podría cambiar esta semana, ya que las «precipitaciones se esperan para el día jueves, sobre todo para el sur del Valle de Uco. Estamos observando que esta tarde vamos a tener el efecto de Zonda en altura y desde de mañana comienza a ingresar el frente frío», esto generará inestabilidad que podría generar lluvias.

Respecto a la producción por las condiciones meteorológicas actuales, «las plantas de frutales y vid, no se ven afectadas ya que se encuentran en receso invernal y no necesitan contenido de humedad». Pero, «sí los afectan mucho las horas de frío, ya que hay temperaturas superiores a lo normal, lo que observamos es floraciones muy desparejas y eso si puede ser perjudicial para la producción», explicó Rizzato.