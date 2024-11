La mujer no ha sido imputada.

Sigue la polémica en torno a la investigación por la desaparición de Loan Peña, que tuvo un capítulo aparte tras la aparición de María Luisa Lezcano, la mujer domiciliada en Tunuyán que presenció las tareas en Corrientes en medio los operativos de rastrillajes para dar con el paradero del pequeño.

La justicia sigue los pasos de la mujer, tras poner en duda su participación en el lugar, cuestionando su formación profesional como abogada, perito, grafóloga y más.

En su versión, la mujer sostiene que fue convocada por el comisario Maciel, aunque aún no puede comprobarse la veracidad de sus dichos.

Hace algunos días, brindó declaraciones a la prensa, y se refirió a las acusaciones en su contra, «no solo que no estoy imputada, sino que ni siquiera existe el debido proceso donde me notifiquen que estoy siendo investigada’”. Frente a eso, desde la Oficina Fiscal, señalaron que la mujer fue notificada para que se presente a declarar, pero no asistió.

La justicia asegura que esto representa una complicación en el proceso, ya que no se puede avanzar con la investigación para demostrar las irregularidades de su participación en el caso.