El subdirector del hospital Antonio Scaravelli de Tunuyán se refirió a las falsas cadenas en redes sociales y los trascendidos sobre casos de coronavirus en el departamento, haciendo alusión a un comunicado que circuló para estos medios durante estos días y que daba cuenta de dos nuevos casos en Tunuyán, noticia que fue desmentida de inmediato por las autoridades. Así, Luis López apuntó a la responsabilidad de la información que se brinda con respecto a este tema tan sensible en estos tiempos. Además, hizo referencia a cómo está trabajando el nosocomio regional en estos momentos y la cantidad de estudios que se realizan diariamente.

«Se sigue trabajando intensamente en la parte de salud en el hospital. Con los últimos casos en la provincia, se ha intensificado un poco más. A lo que ya teníamos organizado, hemos reforzado un poco más todo para que no se escape ningún paciente sintomático», afirmó López.

Con respecto a la falsa cadena de las redes sociales que en estos días circulaba y que alertaba por nuevos casos de coronavirus en Tunuyán, López apuntó: «Es el mismo comunicado que se había realizado meses atrás, cuando se adelantó que habían casos positivos en el hospital y todavía nosotros no habíamos dado la información oficial, ya que en aquella oportunidad lo que queríamos hacer nosotros antes de darlo a conocer era hacer el cercamiento epidemiológico, individualizando a todos los contactos estrechos de estos pacientes para después dar la información. En aquel momento, salieron a dar la información con antelación y hubo algunos escraches a algunos familiares de los pacientes. Por eso, siempre digo que hay que ser muy responsable con este tipo de información, porqué acá hablan de casos de Covid y cada caso es una persona, que no sabe cómo va a evoluciona, que tiene familia. Hay que aislarlos, hay que estudiarlos. Entonces, dar información de forma irresponsable creo que, justamente, no es la forma».

«Este comunicado nuevo es el mismo de la otra vez y que no sé quién lo habrá hecho circular. Lo que es importante decir es que no tenemos ningún caso confirmado en el hospital por el momento. Todos los días tenemos casos sopechosos que se analizan. Ayer, por ejemplo, nos llegaron 4 resultados de pacientes que habíamos hisopado que dieron negativo. Pero, si bien estamos muy bien aquí en el Valle de Uco con respecto a la pandemia, creo que vamos a volver a tener casos positivos si se sigue ampliando la infección», expresó el subdirector del Scaravelli.

Respecto a la cantidad de hisopados que a diario se realizan en el Scaravelli, López afirmó que el promedio es de 5 todos los días. «Esto está dividido en dos grupos de pacientes: el que se llama paciente sospechoso, que son personas que tienen sintomatología y uno puede justamente sospechar de que ha tenido algún contacto y que puede llegar a ser positivo de Covid; por otro lado está el paciente centinela, que es un paciente que tiene sintomatología pero que no tiene ningún contacto que haga sospechar que puede ser positivo de coronavirus. Generalmente, diariamente enviamos para los análisis a tres centinelas y los pacientes sospechosos van variando en número», culminó.