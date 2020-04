«Las personas que pueden morirse no son ni radicales, ni peronistas ni demócratas. Son personas, dijo el subdirector del hospital Scaravelli, Luis López, quien dio fuertes declaraciones en respuesta a los dichos del intendente de Tunuyán Martín Aveiro, en la que el jefe comunal cuestionó que voluntarios haga barbijos en el nosocomio tunuyanino.

En sus declaraciones en el programa AMM de Canal 8, el médico y funcionario del hospital regional aseguró que Aveiro «no tiene en su equipo a nadie que lo aconseje en el tema » y que es por eso que «desconoce un montón de cosas relacionadas a salud».

Entre otras cosas, López habló de «miserias políticas», haciendo referencia directamente a los dichos de Aviero, quien había declarado días atrás, en el marco del reclamo a la provincia sobre la coparticipación nacional hacia los municipios, que en el hospital «piden gente que vaya a ayudar al mismo hospital a fabricar barbijos, o sea todo lo contrario de lo que hay que hacer en torno a la prevención de la enfermedad».

Ante esas declaraciones, Luis López apuntó: «Nosotros al hospital lo tenemos bien equipado, porque no es sólo barbijos. Lo que pasa es que el intendente desconoce un montón de cosas de salud y en su equipo no tiene a nadie que lo aconseje. A m{i no me gusta meterme en las miserias políticas. La verdad es que a mí me gustaría que él (Aveiro) tuviera otro perfil» Al mismo tiempo, el médico señaló: » Lo que leí ayer de los barbijos, lo que había declarado, no hace más que hablar de miserias políticas y yo no quiero entrar en eso. Nosotros desde el hospital tenemos la previsión de barbijos y de cosas más importantes, como respiradores, monitores y todo el equipamiento necesario. Pero con esto de los barbijos, no sólo debemos cubrirnos nosotros (personal de salud, sino también al paciente que llegue al hospital con síntomas respiratorios le ponemos un barbijo. Entonces, además del personal, que somos 600 en el hospital, tenemos la guardia a la que llegan alrededor de 250 pacientes respiratorios y, la verdad, es que es un gasto importante. Nosotros tenemos cubierto eso. Pero no sabemos cómo se va a presentar esta pandemia. Si seguimos con las medidas de aislamiento, podemos seguir como venimos hasta ahora en una situación contenida. Pero si llegara a pasar lo contrario, tenemos que estar preparados para eso y eso es lo que estamos haciendo»

Asimismo, López agregó: «Por eso digo que me parece importante no entrar en miserias como está entrando el intendente. Él debería preocuparse por cosas más importantes. Nosotros nos estamos encargando de la salud de la población. y lo que estamos haciendo es prever una situación de máxima complejidad».

Por último, el funcionario de la salud aseveró: «En este momento es cuando no hay que tener banderías políticas, estamos hablando de salud. La gente que se puede morir no es ni radical, ni peronista, ni demócrata, ni de ningún partido político. Son personas, entonces la política tiene, en este momento, dar un paso al costado y colaborar, que es lo que debería hacer el intendente».