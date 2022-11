El concejal de Cambia Mendoza re refirió al dictamen de «incompatibilidad».

Durante las últimas horas trascendió que la Oficina de Ética pública determinó que es incompatible la doble función en el Estado que tienen dos concejales de Tunuyán, por lo que tendrán que optar por uno de los dos cargos.

Uno de ellos es el edil de Cambia Mendoza, Luis López, quien en diálogo con Canal 8, se refirió a esta situación. En primer lugar, se manifestó «sorprendido con este dictamen, porque yo siempre estuve en ley, nunca me salí de ello».

En su profesión de médico, aclaró, «cuando yo me salí del hospital para asumir cono concejal, sabía que esos dos cargos no eran compatibles, nos asesoramos y averiguamos que existe el Artículo 17° lo dice claramente que se puede tener los dos cargos, siempre y cuando sea para trabajo médico rural y hubiera necesidad de médico. Soy el único traumatólogo en los centros de salud, atiendo entre 100 y 200 pacientes por semana».

«Por eso me llama la atención este dictamen, sabía que no podía ser director y concejal, pero sí podía hacer trabajo asistencial», señaló.

Por otro lado, «muy fuera de lugar lo que ponen de los problemas horarios, yo estaba en el concejo en la mañana y en la tarde trabajaba como médico en los centros de salud, por eso me parece rarísimo».

«Yo soy médico, mi papá era médico, mi hija es médica, somos una familia dedicada a la salud. Espero que no me hagan decidir, porque a mí me votó la gente. Porque saben por el amor que yo he tenido como médico y como director del Hospital», dijo el ex director del Scaravelli.

Debido a la reciente notificación, «esperaremos para ver qué se puede hacer, podemos dar un montón de soluciones. Yo pensé que esto estaba arreglado, siempre me paré sobre ese artículo», dijo tras asesorarse al respecto.

Sobre la mirada del bloque al que representa, «lo tomó con sorpresa, no nos imaginábamos que podía llegar a ser de esta manera. A mí me avisaron ayer, he tratado de recopilar información para responder con datos».

El otro concejal involucrado es el también médico, Marcelo Vidal, quien hasta el momento y pese a los intentos por su palabra no se ha referido al tema.