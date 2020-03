El subdirector del nosocomio regional, Luis López, dio detalles sobre los pacientes internados en Tunuyan.

«Tenemos dos pacientes aislados, internados en el hospital con todas las medidas de aislamiento necesarias y esperando resultados . Se trata de dos casos que, la verdad, no son casos con la presentación típica de coronavirus, pero que tienen los dos nexos, tanto epidemiológico, como sintomático, que pueden ser positivos o negativos. Hasta el momento, son casos sopechosos y que aún no tenemos confirmación. Por supuesto que cuando tengamos confirmación (por sí o por no) lo daremos a conocer» , enfatizó López en entrevista con Canal 8 Valle de Uco.

Por otra parte, el funcionario del Scaravellí apuntó que «sean estos casos positivos o no, en algún momento vamos a tener casos positivos» en Tunuyán. «Por eso, la gente tiene que tomar conciencia de respetar todas las medidas de seguridad que se han dado.

Con respecto a estas dos personas que se encuentran aisladas en este hospital, López especificó que «se encuentran en aislamiento en sala especial. Ellos llegaron al hospital con síntomas compatibles con coronavirus, como son fiebre, dolor de garganta y tos. Se les hizo las preguntas pertinentes y se los traslada para aislamiento donde los revisó el médico. Una de estas personas había tenido contacto con personas de Estados Unidos y la otra había viajado a Chile. Entonces, teniendo los datos epidemiológicos y los síntomas, los internamos y aislamos», afirmó y agregó: «la verdad, es que en los dos casos los síntomas están un poco fuera de tiempo, porque el vírus tiene un tiempo de 6 días en presentar síntomas y hasta los 12 días puede darse el periodo de incubación. En estos casos iban 13 días cuando aparecieron los síntomas. Pero bueno, uno no sabe si el síntoma puede haber estado solapado o puede haber sido pasado por alto por el paciente. Igualmente los tratamos y los internamos y estamos a la espera de resultados» .