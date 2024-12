A quiénes incluye.

Ya no se les cobrarán cargos extra para tener internet, enviar mensajes de voz y texto o llamadas.

Desde el domingo 29 de diciembre los argentinos no pagarán más por el roaming en todos los países del Mercosur, según informó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Esto quiere decir que quienes viajen a Brasil, Uruguay y Paraguay ya no se les cobrarán cargos extra para tener internet y enviar mensajes y llamadas desde sus dispositivos móviles. Costará todo lo mismo que en Argentina.

La decisión fue tomada luego de un acuerdo llevado a cabo entre los Estados Parte del Mercosur -Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay- firmado en julio de 2019.

Y ratificado en Argentina en mayo de este año a través de la Ley 27740, la cual aprobó el Acuerdo para la Eliminación del Cobro de Cargos de Roaming Internacional a los Usuarios Finales del Mercosur.

“El servicio de roaming permite que los usuarios que se encuentran en zona de cobertura de una red móvil diferente a la que le presta el servicio, puedan recibir las llamadas hechas hacia su número de móvil, sin necesidad de realizar ningún tipo de procedimiento extra; y, en muchos casos, también permite efectuar llamadas hacia la zona donde se contrató originalmente el servicio sin necesidad de hacer una marcación especial”, detallaron al respecto desde ENACOM.