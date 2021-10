Será con un aforo del 50 %.

El gobierno de Mendoza acató este viernes el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) establecido por Nación que habilita el no uso de barbijos al aire libre, siempre que no haya conglomerado de personas alrededor, entre otras flexibilizaciones.



Así lo anunció el gobernador Rodolfo Suarez, quien calificó como «lógico» lo establecido por el DNU sobre el no uso de barbijo en espacios abiertos y con distancia de 2 mestros y aclaró que la medida establece que «si deben usarlo en lugares cerrados».

En conferencia de prensa, luego de inaugurar la escuela Enrique Tittarelli en la localidad de Rivadavia, el mandatario informó además que «los boliches están habilitados a partir de hoy con el aforo del 50%, y quienes concurran deberán estar vacunados; en tanto que los salones de fiestas se pueden usar con un aforo del 70% y con un máximo de 5.000 personas, como ya estaba vigente desde antes».



Suarez remarcó la necesidad de «abrir las fronteras al turismo con normas claras y sencillas» y dijo que «es un absurdo que el turista tenga que hacer 7 días de cuarentena», como pide Chile.



«Ya logramos que el Corredor sea seguro, este es un reclamo permanente que venimos realizando», resaltó el mandatario en alusión a la declaración que permite al aeropuerto internacional de Mendoza, junto al de Ushuaia, recibir viajeros locales sin obligarlos a cumplir la cuarentena.



Suarez aseguró que tras la publicación del Decreto de necesidad y Urgencia Nacional en la provincia «trabajaremos sobre la normativa y vamos a hacer la parte que nos compete porque necesitamos que la gente venga Mendoza».