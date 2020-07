La situación de pandemia ha deteriorado la economía de varias familia que deben recurrir a estos lugares.

Si bien la situación es similar para todos los merenderos que funcionan en el departamento de Tunuyán, en esta oportunidad dialogamos con Maira Cornejo, Directora de «arcoíris» de un merendero que está ubicado en Calle Belgrano y Calderón, del Barrio Tupac de Tunuyán.

«Hace un año cuando empezamos con este merendero atendíamos a no más de 20 chicos y desde que comenzó la pandemia ese número se incrementó y ahora tenemos a más de 50», dijo Maira Cornejo.

«Al poco tiempo de comenzar nos salió la posibilidad de trabajar junto con un partido político pero nosotros decidimos trabajar por nuestra propia cuenta y recibiendo todo tipo de donaciones».

«La mayoría de las cosas que preparamos para darle a los chicos son caceras de elaboración propia y eso para mi es un orgullo tremendo porque me llena de satisfacción», aseguró la propia directora.

Este merendero por el momento solo está atendiendo a los más de 50 niños los días viernes.

«No tengo muchos recursos, tengo un horno pequeño y muy pocas ollas pero hacemos todos lo posible para que todos puedan recibir su merienda», comentó Maira.

«Quien tenga unas ollas o ropa en buen estado la pueden donar para poder seguir brindando ayuda a los que más lo necesitan».

«Con mucho esfuerzo he podido comprar algunos vasos y tazas para poder tener disponible en caso de que algunos niños no traigan para poder tomar su merienda», finalizó Maira Cornejo, directora del Merendero Arcoíris.

Los interesados en brindar colaboración con el merendero anteriormente mencionado lo pueden hacer al número 2622 519573 para cualquier tipo de ayuda.