En un rubro dominado por los hombres, ella se anima a todo.

Hace un par de semanas atrás, en la Galería Comercial de Tunuyán, comenzó a funcionar una bicicletería y quien estaba al frente de todo, era una joven, que pese a saber que es un rubro dominado prácticamente en su totalidad por hombres, ella decidió ser la pionera y desafiar a cualquiera, a la hora de armar o reparar una bicicleta.

Se trata de Luciana Oldrá, quien todos los días está al frente de su mostrador atendiendo a clientes para ofrecer los productos o por su puesto reparando bicicletas que llegan con algún desperfecto.

La propia Luciana dialogó con el Móvil de Canal 8 y comentó lo siguiente:

“El año pasado con todo lo de la pandemia, junto con mi pareja empezamos a trabajar en reapariciones de bicicletas en la casa y como vimos una buena salida laboral decidimos poner este local y comenzar a trabajar con mejores comodidades”, comentó Luciana.

Además agregó: “Mi pareja fue la que empezó con todo el rubro y yo lo empecé ayudar y lentamente fui aprendiendo hasta que digamos aprendí hacer de todo”.

“Hoy en día no tengo todavía la velocidad de algún profesional en este trabajo, pero en 20 minutos te reparo la bicicleta luego de un pinchadura”, comentó en tono gracioso la propia Luciana

“Sé que es un rubro donde el hombre domina prácticamente en su totalidad, no es fácil encontrar una mujer reparando una bicicleta en un taller, pero bueno es algo que me gusta y por eso lo hago”.

“Muchas veces llegaba a mi casa con mis manos llenas de grasa y mi mamá me decía porque estoy así, pero a mí me gustaba y no era un problema que yo este así”.

“Yo creo que las mujeres estamos en condiciones de poder hacer cualquier tipo de trabajo y solo hay que animarse”, finalizó Luciana Oldrá.

La bicicletería de Lucina, está ubicada en Avenida San Martín 1160 (Galería Comercial) local 11.