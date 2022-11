Así lo definió el fiscal.

Este lunes, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, retomaron el centro de la escena en el juicio por la Obra Pública adjudicada a Santa Cruz entre 2003 y 2015, que tiene a Cristina Kirchner entre los acusados. en el comienzo de la recta final hacia el veredicto, previsto para principios o mediados de diciembre.

El fiscal federal Luciani sostuvo hoy que no hará uso de su derecho a réplica a los alegatos de las defensas en la causa Vialidad porque «no hay argumentos jurídicos novedosos» y la acusación, dijo, «se mantiene absolutamente incólume», al comenzar a exponer ante el Tribunal Oral Federal 2.

Este juicio. en el que está acusada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 12 imputados se reanudó hoy tras dos semanas de receso con una audiencia dedicada a la respuesta de la fiscalía a planteos de nulidades de las defensas.

Al inicio, Luciani anticipó que no hará uso de la réplica, por lo cual una vez terminada su respuesta a las nulidades, el Tribunal quedará en condiciones de fijar fechas para las últimas palabras de los imputados y, finalmente, dará a conocer su veredicto. «El Tribunal se encuentra en condiciones de resolver lo que corresponda de acuerdo a la ley», sostuvo Luciani y remarcó que, en sus alegatos finales, las defensas no introdujeron «argumentos jurídicos novedosos o que en el alegato fiscal no se hayan discutido».

Por otro lado, «todas las cuestiones jurídicas expuestas por los defensores encuentran respuesta en el alegato fiscal», opinó y advirtió que tampoco responderá «la valoración de tinte político que hicieron algunos defensores».

«El alegato se sostiene por sí mismo y a nuestro criterio se mantiene absolutamente incólume. El Tribunal ya conoce los hechos y la prueba que se incorporó legalmente a este proceso», agregó.

Luciani sostuvo que la fiscalía escuchó «muy atentamente los alegatos de todas las defensas y de quien ejerció su derecho a la propia defensa», dijo en alusión a la vicepresidenta, que habló durante el alegato final en su calidad de abogada.

«Estamos tan seguros del trabajo profesional, honrado y objetivo que hemos hecho a lo largo de tres años y medio de juicio que sinceramente no tenemos nada que replicar», afirmó.

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de empresas de Báez como Austral Construcciones comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia de Covid 19 y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.

Para la Vicepresidenta, los fiscales pidieron 12 años de cárcel por considerarla jefa de «asociación ilícita» y administración fraudulenta.

La fiscalía también pidió 12 años de prisión para el empresario Lázaro Báez como autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.