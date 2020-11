Será en la madrugada de este sábado por el afamado torneo Tri-Nations: horario, TV y formaciones del partido

Los Pumas, que vienen de derrotar por primera vez en su historia a los All Blacks, se enfrentan a Australia, en el segundo partido correspondiente al Tri-Nations. El duelo, que será en la ciudad australiana de Newcastle, comenzará a las 5.45, hora de Argentina y será televisado por ESPN 2.

El rugby argentino está en una nube. El triunfo contra los All Blacks entrará en la leyenda, pero ahora, el equipo sudamericano debe volver a la tierra cuando se mida frente a los Wallabies. El duelo será un desafío para Los Pumas. Más que eso, será una reválida. Argentina querrá demostrar que el triunfo contra los All Blacks no fue una casualidad.

«Hace dos días que dejé de pensar en el partido ganado a Nueva Zelanda. Lo importante es concentrarse ahora en este duelo con Australia y poner toda la energía en eso», dijo este jueves el técnico argentino, Mario Ledesma. «Contra los Wallabies debemos seguir haciendo lo que venimos haciendo. Incidir en lo que nos permitió ganar ese partido contra los All Blacks», apuntó el seleccionador de Los Pumas. Mario Ledesma.

La formación inicial

El equipó argentino formará con: Santiago Carreras; Bautista Delguy, Matías Orlando, Santiago Chocobares y Juan Imhoff; Nicolás Sánchez y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Rodrigo Bruni y Pablo Matera (c); Matías Alemanno y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya y Nahuel Tetaz Chaparro. Entrenador: Mario Ledesma.