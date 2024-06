Así serían los datos de mayo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo este domingo que la inflación de mayo estará por debajo del 5% y prometió que el Gobierno bajará el impuesto PAIS en caso de que el Congreso apruebe la Ley Bases.

En una entrevista, el funcionario aseguró que «hay signos de recuperación en mayo en varios sectores» y que «se están recomponiendo los ingresos y las jubilaciones también». En este marco, y sin dar ningún dato, afirmó que «en mayo la economía pegó la vuelta». Insistió el titular del Palacio de Hacienda que «la Ley Bases que incluye la reforma laboral, el capítulo fiscal y el blanqueo laboral, son justamente para que se agilice la recuperación en el mercado laboral».

«Creemos que la inflación de mayo va a estar por debajo de 5%. Hace no mucho más de dos meses me preguntaban si la inflación iba a llegar a un dígito en el segundo semestre. Y llegó a un dígito en abril», celebró Caputo, y sostuvo, «es fundamental la baja de la inflación para la recuperación, porque eso genera una normalidad que no se ve en Argentina hace mucho tiempo. Lo ideal sería que eso se complementara con la sanción de la Ley Bases».

Al respecto, el ministro denunció que «parte de la oposición está con un solo objetivo que es voltear a este gobierno», y argumentó: «Para un buen sector de la política, por suerte no para todos, la política es un negocio».

Además, en este contexto, Caputo prometió, «si se aprueba la Ley Bases, vamos a retrotraer esa suba del Impuesto PAIS, la vamos a bajar del 17 y medio al 7 y medio. Los políticos tienen que ser más responsables y votar las leyes para que la gente pueda reincorporarse en el sector privado lo más rápido posible».

Sobre la reciente crisis que fue incluso admitida por Guillermo Francos, el funcionario dijo que «el riesgo país, hasta este ataque político desenfrenado, estaba en 1.200 puntos; y si la ley pasaba, ya estábamos en 1.000».

«Nosotros no nos fijamos una fecha para levantar el cepo. Lo que nos fijamos es una estrategia para salir del cepo. Se tienen que cumplir esencialmente cuatro condiciones. Una es el equilibrio fiscal. Dos, tener solucionado el problema del stock heredado, haber solucionado el flujo y por último, que haya una relación razonable entre reservas y pasivos remunerados», señaló Caputo.