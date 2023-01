Ya hizo pública su decisión.

El doctor Luis Manuel López, había sido cuestionado por la Oficina de Ética Pública debido a la “incompatibilidad horaria” para ejercer la banca como concejal y su trabajo en centros de salud.

Finalmente, en el día de ayer hizo pública su decisión, anunció que dejará su cargo como médico y continuará ocupando su lugar en el Honorable Concejo Deliberante de Tunuyán.

A través de sus redes sociales, se refirió al tema y aseguró, «fiel a mi estilo, entiendo que hay que tomar decisiones y jugarse por lo que uno siente y cree. Considero que en muchas oportunidades, no siempre lo más importante es tener la razón, sino perseguir el bienestar personal, familiar y en este caso el de mi pueblo, que es Tunuyán”.

En el texto agregó, «han aprovechado para juzgar y poner en tela de juicio mi cargo histórico como médico en los Centros Salud y el cargo por el cual el pueblo me dio su voto de confianza que es el de Concejal. Ante esto, si bien entiendo que nos avala la razón jurídica, y que en todo momento he actuado en el marco de la Ley, considero oportuno y necesario poner en primer lugar la imagen de Tunuyán y sostener el trabajo de cambio que vengo realizando junto a mi equipo. Por eso es que a partir de hoy, y con un enorme pesar, dejo el cargo de médico en los Centros de Salud que tanto he disfrutado”, anunció.

En la misma situación se encontraba Marcelo Vidal (Frente de Todos), quien también es médico de familia y clínico del centro de Salud del hospital Scaravelli, pero en este caso el profesional de la salud dejó su banca en el HCD.