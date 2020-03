El Subdirector del Hospital Antonio J. Scaravelli pidió tranquilidad a la población y se refirió al protocolo y los supuestos casos sospechosos de coronavirus en el Valle de Uco.

En una entrevista exclusiva con Canal 8 estuvo Luis López, el Subdirector del Hospital Antonio J. Scaravelli, quien aclaró la situación de cuatro personas que cumplen aislamiento preventivo. Una vez más el doctor explicó que: “Son cuatro personas que se están estudiando pero que fundamentalmente se dejan internados para cumplir efectivamente con el aislamiento. Dos pacientes de EEUU que NO presentan síntomas, pero los hemos internados para asegurarnos que cumplan aislamiento. Y dos pacientes que vienen de BS AS que tienen síntomas pero NO tienen nexo epidemiológico”.

De esta forma, la autoridad del nosocomio aseguró que se cumple con el protocolo correspondiente y aclaró que “el tratamiento más importante es el autoaislamiento”.

Entre otras declaraciones, López comentó: “Vamos a vivir una época muy difícil, no hay que volverse locos pero si hay que tomar recaudos”.

Es importante que aquellos pacientes que no requieran atención inmediata, eviten dirigirse hasta el hospital local. En ese sentido, explicó: “De esto tenemos que salir todos, si se aíslan es por todos, hay que pensar en toda la comunidad”. Y agregó “la gente joven debe cuidar a la gente grande, así como toda la vida la gente grade a cuidado a la gente joven”.

El profesional de la salud enfatizó en el cuidado en los adultos mayores, ya que este virus pone en mayor riesgo a todas las personas que padecen patologías crónicas.