Manifestó el director del Hospital Scaravelli.

El doctor Luis López, al frente del Hospital Regional Scaravelli, se refirió a la campaña de vacunación en el departamento de Tunuyán. Actualmente solo en el departamento se han aplicado más de 18 mil dosis contra el Coronavirus.

“Se está haciendo una vacunación masiva, estamos vacunando a mucha gente en poco tiempo. Estamos con mucha demanda, que si tuviésemos a toda la población vacunada sería muy bueno”, dijo en diálogo con Canal 8.

“Por suerte ahora estamos recibiendo muchas vacunas, aunque es un poco tarde, hay que aprovecharlo y cuidarse”, agregó.

Por otro lado, el profesional de la salud manifestó, “el paciente vacunado, cursa la enfermedad con síntomas leves. Los pacientes vacunados no hacen cuadros severos. Otro dato alentador, aunque no está confirmado es que el vacunado no transmitiría la enfermedad”.

Para finalizar compartió, “las razones para vacunarse son muchísimas, no hay reacciones adversas importantes”.