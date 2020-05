“Esto es, ir a buscar a todos los contactos estrechos y no estrechos de los pacientes. Los familiares, gente con la que hayan tenido visitas en el domicilio. Pudimos hisoparlos a todos, 44 en dos días. Es importante que la gente sepa que en el momento en que se hace el hisopado, la persona no tiene el virus. No está contagiando. Por eso se dice ‘no detectado’, justamente porque en ese momento no contagia.”

El Subdirector del Hospital Antonio J Scaravelli, Dr. Luis López, dialogó con Canal 8, para explicar las acciones que se tomaron en torno a los pacientes que fueron diagnosticados como positivos de COVID.19; en el nosocomio.

«Y si, puede ser que después se haga positivo, que lo este incubando. Por eso, es importante que cuando se les hace el hisopado, después se los envía a domicilio en aislamiento, y deben cumplir los catorce días”.

“El hisopado lo que nos está diciendo, es que el virus no está en las vías respiratorias; es decir que no está contagiando”

“Pero después, si el paciente llegara a hacer síntomas, sí tiene teléfonos a los que llamar, y sí tiene brigadas que lo van a visitar a su casa, y en caso de que detecten fiebre y síntomas compatibles, lo volvemos a traer al hospital y volvemos a hacer el hisopado”, y agregó “Esto es un protocolo que baja de nación y de provincia. No es idea nuestra. Es lo que se ha hecho en todas las investigaciones científicas de los últimos tiempos”

López detalló que el Área Departamental de Salud va a visitar a sus casas a las personas que fueron hisopadas, los que han tenido contacto con un paciente positivo. En el caso de que presentaran algún síntoma, se los llevará al Hospital, nuevamente.

Esa es la diferencia con un paciente “centinela”, que no ha tenido contacto con un positivo y que simplemente, presenta síntomas compatibles. En ese caso, se lo hisopa y se lo manda a la casa.

“Para nosotros, el nexo de estos pacientes no está del todo claro, pero nos deja muy tranquilos que el circulo estrecho y no tan estrecho han dado todos negativos. Hay que tener en cuenta que los pacientes que dieron positivo, tienen mucho miedo. Tenemos hipótesis, pero es muy importante el manejo de la información en estos casos”

“Sobre esto, hay que decir que al de uno de los pacientes se lo agredió, y tuvimos que enviar una ambulancia porque tuvo que entrar derecho a su casa y guardar el auto, porque lo estaban agrediendo”

Por último, el Dr. Luis López pidió a la gente en general “Tener un poquito de empatía con los pacientes, porque nadie quiere resultar positivo para COVID-19. Todos tenemos miedo, y no somos pacientes”

”No son objetos, son personas. Decimos son dos casos, son tres casos. Y en realidad, son personas que se enferman”

Finalmente, aclaró que ambos pacientes internados están muy bien, asintomáticos; y permanentemente controlados. Entre hoy y mañana, salen los segundos hisopados que se les practican por protocolo.

Fuente: Canal 8 Noticias