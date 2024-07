La causa quedó en manos del fiscal Lauro Monticone, de la UFI Correccional.

El hombre de prensa fue increpado y posteriormente atacado a golpes por la esposa del ex juez Walter Bento, Marta Boiza, y su hijo mayor, Nahuel. La secuencia quedó grabada en su mayor parte por el propio damnificado.

Se trata del periodista de MDZ Jorge Caloiro, quien también es abogado, quien denunció penalmente las amenazas y agresiones de parte de Boiza, y de Bento (hijo). Ambos son juzgados en Tribunales Federales por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, ligados a la presunta asociación ilícita que lideró Walter Bento.

Caloiro le narró a Los Andes como fue la agresión que habría recibido, la cual fue filmada en parte con su celular. «El sábado estaba en Palmares, comprando un helado a una de mis hijas conjuntamente con mi esposa. Era de noche, estaba en la caja de la heladería, pagando y veo que una mujer de más de 60 años se para cerca mío y empieza a hacerme señas con sus dedos llevándoselos a los ojos y señalándome», comenzó.

El letrado aclaró que le costó reconocerla en principio, hasta que ubicó al lado suyo a Luciano Bento, uno de los hijos del exjuez –también juzgado por lavado y enriquecimiento-, a quién si lo conoce «mucho más físicamente», contó.

«Ahí es cuando me doy cuenta que era la mujer del exjuez Walter Bento, Marta Boiza», manifestó y agregó que en ese momento, él le preguntó a ella: « ¿Qué me querés decir, qué me estás diciendo?». Y la respuesta que le habría dado la mujer fue: «Ya vas a ver lo que te va a pasar».

«Entonces, frente a esa amenaza, saco mi teléfono y comienzo a filmar pidiéndole que me diga de nuevo que me había querido decir, con esas señas intimidatorias», contó y dijo que en ese momento intervino Luciano Bento, para evitar que Boiza avance contra él.

«Hasta que en un momento Boiza lo sobrepasa, se me viene encima y comienza a pegarme. Yo tenía en una mano el teléfono filmándola y con la otra mano me cubría la cabeza. Hasta que en unos segundos ella termina en el piso. No sé cómo, desconozco», aseguró Caloiro.

«Entiendo que Luciano, es el que la contenía y él la habrá sacado de los golpes que me daba. Allí comienza a los gritos, haciendo una escena en el piso. En ese momento decido llamar al 911 para denunciar las agresiones que había sufrido».

Entonces, Caloiro sale del interior de la galería de Palmares y se va a la entrada Norte, dónde se encuentra una reconocida pizzería, para llamar a la policía y allí habría sufrido la segunda agresión física perpetrada por Nahuel Bento (el otro hijo del exjuez), esta vez sin registro fílmico.

A raíz de los hechos, Caloiro radicó la denuncia en el Ministerio Público Fiscal por amenazas y lesiones. Además solicitó la prohibición de acercamiento a toda la familia Bento, no solo a los que lo agredieron.