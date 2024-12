El hecho se produjo hoy aproximadamente a las 7.30 de la mañana del 30 de diciembre en la División de Infantería de la Unidad Regional III, ubicado la localidad de Eldorado, en la calle Andrujovich km 11. Se llevaron dos fusiles FAL y dos escopetas 12-70.

Según pudo saberse existen varias hipótesis abiertas: una de ellas es la participación de integrantes de una banda narco, con vínculos en Paraguay -país fronterizo-. El hecho es abonado no sólo por la forma en que mataron al suboficial, sino también porque los criminales “habrían intentado llevarse una avioneta” que se encontraba en la pista, pero no lograron ponerla en marcha. Hasta el momento, el gobernador Hugo Passalacqua no realizó declaraciones.

Al momento del ataque, el Cabo 1° Mauricio Miñerro, no se encontraba vestido con su uniforme y no portaba el arma reglamentaria. Estaba con una remera y pantalón corto. Pero además, debía estar acompañado por otros dos efectivos. Fue encontrado amordazado, y maniatado con precintos, y ejecutado de un disparo en la cabeza.

Por otro lado, y en relación con el hecho, Gendarmería Nacional activó una alerta sobe el ingreso desde Paraguay, por un paso no habilitado, de siete individuos portando armas largas; presuntamente al mando de un sujeto identificado como Rodrigo Leonel Centurión (a) “El Chela”.

Los sujetos se movilizarían en una Ford Ranger de color negro, sin dominio colocado.

Las fuentes de Gendarmería señalan que se trata de un grupo tipo comando dedicado el robo de bancos, por lo que se alertó a todos los puestos de la fuerza federal, y emplazamientos de frontera.