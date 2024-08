El gobierno nacional se alineó en lo que parece ser una posición definida sobre los genocidas que cumplen prisión perpetua.

Muy cercana a Luis Petri, la Diputada libertaria Lourdes Arrieta se excusó del escándalo que protagonizó recientemente junto a otros diputados de su espacio al visitar en el penal de Ezeiza a genocidas condenados y presos por delitos de lesa humanidad entre los que están Carlos Suárez Mason, Raúl Guglielminetti y Alfredo Astiz. Adujo que «los tuve que guglear a la salida del penal para saber quiénes eran«, y agregó “Estuve y hablé con Astiz. Yo no viví en esa época, nací en 1993 y no tengo ni idea de quiénes eran los personajes de esa época, la verdad es que vi internos de 80 años y yo no sabía los nombres, las caras y no tenía ni idea”.

Pero lo que está claro, es que la diputada no fue engañada a aquella visita.

Hoy, el mismísimo ministro de justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, dijo en su visita a Mendoza que «esas personas merecen morirse en su casa con una tobillera de la mano de la esposa. Cualquier persona debe morir como corresponde. Eso es humanidad. ¿Cuántos años llevan presos? Entonces por qué no los fusilan».

En una entrevista con MDZ Radio -que consiguió una visita del ministro a sus estudios – Cúneo Libarona fijó su posición al decir que «De la visita yo me enteré por los diarios. No tengo la menor idea de quiénes son los diputados que fueron a visitar a Astiz, yo estoy en otra cosa. Sé menos que vos. No es área mía», aclarando que él considera que es necesario contemplar la domiciliaria para los mayores de 80 años por una cuestión de «humanidad».

«Me parece que estamos afectando el criterio de humanidad de las penas, de dignidad. Esto ya parece que no se trata de justicia, se torna en venganza. No podemos olvidar el pasado, de ninguna manera, pero tener gente que se esté muriendo de edades elevadas, en prisión, me parece algo que se debe conversar. Y hay creo más de 300 detenidos».

Pero, no es todo.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que también visita Mendoza este lunes, dijo que «el tema en este sentido es la igualdad ante la ley. A los 70 años las personas que están condenadas y han cometido todo tipo de delitos, asesinatos, crímenes de todo tipo, pueden salir. Y en el caso de los delitos de lesa humanidad, uno ve personas de 90 años con enfermedades terribles que están en la cárcel».

La funcionaria, que tiene a su cargo la administración del Servicio Penitenciario Federal, agregó que «Me parece que una cosa es cumplir con una condena, otra cosa es infligir a esa condena una situación ya de extrema gravedad como es tener a una persona con un cáncer terminal en una cárcel. Me parece que es un tema que hay que pensarlo»