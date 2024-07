«El 99% de las veces está para jugar. Nunca me pasó que no esté para jugar. Cada vez que salió a la cancha, está para jugar. Para mañana está para jugar, sin dudas», comenzó Lionel Scaloni la conferencia de prensa que brindó esta tarde en la previa de la semifinal.

Y agregó: «Es una decisión muy fácil para mí, porque es una decisión muy franca, de que si está bien, juega; y si no está bien, juega los últimos 30 minutos. Así de fácil», replicando a las dudas que se generaron por su rendimiento en el partido de cuartos de final, ante Ecuador.

Y soltó: «Cuando él está en condiciones, juega siempre. No hay ningún tipo de dudas. ¿Quién tendría dudas? Yo que soy el entrenador, no tengo dudas. El que decide soy yo y cuando lo veo en condiciones para jugar, incluso sin estar al 100%, va a jugar. Me hago responsable de eso pero no tengo ninguna duda. Es verdad que a mí eso no me va a pesar nunca, sé lo que nos puede dar aun no estando en condiciones óptimas, no cometería el grave error de no ponerlo en la cancha sabiendo que a nosotros nos da un montón, así que eso es indiscutible».

Sobre el encuentro con Canadá, expresó: «No sé qué equipo pondrá Canadá, pero más allá de sus fortalezas, nosotros buscaremos hacerle daño con el once que decidamos». Y valoró el estilo de juego que le dio a los canadienses el entrenador Jesse March: «Le ha transmitido a Canadá una manera de jugar agresiva, pero en el buen sentido. Te obligan a ser físicos. Intentaremos llevar el partido a nuestro juego».

