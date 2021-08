Podrán acceder a descuentos.

Beneficiarios de diferentes prestaciones de Anses pueden acceder a descuentos en la tarifa de energía eléctrica. Se evalúa la situación particular de cada usuario.

Quiénes pueden acceder a la tarifa social de electricidad

Los ingresos de la persona que solicite la tarifa social deben ser inferiores o iguales a $48.816, es decir, dos salarios mínimos vitales y móviles de $27.216 Les corresponde a los siguientes grupos:

-Jubilados y pensionados

-Trabajadores en relación de dependencia

-Trabajadores monotributistas

-Personas que cobren programas sociales

-Empleados del servicio doméstico

-Monotributistas sociales

-Personas que cobran la Prestación por Desempleo

-Personas que cobran la Pensión Honorífica para Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur

-Personas que cobran una Pensión no Contributiva

-Titulares del servicio que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)

Anses destacó que el otorgamiento de la Tarifa Social depende exclusivamente de la Secretaría de Energía y todos los meses se realizará un control para definir su mantenimiento.

Requisitos para acceder a la tarifa social de Anses

-Tener actualizados los datos personales y del grupo familiar en Anses.

-Ser titular del servicio de gas natural. Si no tenés la factura a tu nombre, podés pedir la Tarifa Social provisoria y tendrás 3 meses para cambiar la titularidad del servicio.

-Solo pueden solicitar tarifa social de gas los usuarios residenciales.

-El ingreso del titular del servicio de gas no debe superar 2 salarios mínimos, vitales y móviles. Este requisito no aplica para las personas que tengan emitido un certificado de discapacidad. No se sumarán los ingresos correspondientes a la Pensión Honorífica para Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur, a programas sociales, al régimen especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico y a la Prestación por Desempleo.

-No tener un vehículo con menos de 10 años de antigüedad. Este requisito no aplica para las personas que tengan emitido un certificado de discapacidad.

-No poseer más de un inmueble.

-No poseer aeronaves ni embarcaciones de lujo.

Los pasos para tramitar la tarifa social en MI ANSES

El trámite para solicitar la tarifa social de gas o electricidad puede realizarse a través de la plataforma Mi Anses, siguiendo los pasos:

1- Ingresá a Mi Anses con Clave de la Seguridad Social. Si no tenés Clave podés crearla en el momento.

2- En la columna izquierda, elegí Programas > Tarifa Social. Verificá que tus datos personales y relaciones familiares estén actualizados.

3- Solicitá la Tarifa Social que desees (gas o electricidad) y seguí los pasos que indica la plataforma.

4- Aceptá los terminos y condiciones. Al finalizar la operación, el organismo previsional enviará un mail a la casilla del solicitante.