El ex presidente Mauricio Macri reapareció y dio declaraciones acerca de este presente en pandemia y lo que debería lograrse en un futro próximo.

Hoy, en su rol de presidente de la Fundación FIFA, Macri volvió a realizar declaraciones públicas luego de varios meses sin hacerlo. Esta vez hizo declaraciones mediante la publicación del sitio oficial de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

Entre otras cosas, el ex presidente de Argentina anunció que se llevará a cabo un partido de fútbol amistoso con el fin de recaudar fondos para la lucha contra el coronavirus. En ese marco, Macri adelantó: “La Fundación FIFA involucrará no solo a la comunidad futbolística mundial, sino también a otras partes interesadas, desde organizaciones no gubernamentales hasta otras fundaciones, pasando por el sector privado y los gobiernos, a fin de garantizar que esta iniciativa sea una ayuda significativa para quienes están a la vanguardia de la investigación en la lucha contra la COVID-19”.

Asimismo, en sus declaraciones apuntó: «Nuestro objetivo es desarrollar y apoyar a una sociedad que pueda ofrecer un equilibro en cuanto a la prevención de este tipo de enfermedades y la vida futura, creando un entorno en el que la sostenibilidad pueda prosperar verdaderamente”.