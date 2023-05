Macri, Rodríguez Larreta y Bullrich se reunieron para ordenar el PRO

Los principales referentes volvieron a reencontrarse.

Con la presencia del ex presidente Mauricio Macri, los principales referentes del PRO se reunieron para intentar encontrar una salida al sinfín de internas y algún mecanismo que permita la unidad de criterios a la hora de definir candidaturas, algo que por estas horas parece difícil.

Estuvieron presentes dos precandidatos presidenciales del espacio, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y Patricia Bullrich; la diputada nacional María Eugenia Vidal; el presidente del PRO, Federico Angelini; los diputados y precandidatos bonaerenses Cristian Ritondo y Diego Santilli; y el ex secretario general de la presidencia Fernando de Andreis.

Antes de ingresar a la reunión, Macri indicó a la prensa que «está todo muy bien» dentro del PRO y se refirió a los resultados de las elecciones del pasado domingo en La Rioja, Misiones y Jujuy. «No son representativas. Son provincias manejadas por sistemas feudales. Ya va a llegar la época de la libertad también para ellos», remarcó.

Las polémicas declaraciones del ex presidente generaron mucho repudio en el arco político. Uno de los primeros en cruzarlo fue el ministro Wado de Pedro.

Por su parte, Bullrich afirmó que «es bueno tener» a Macri para «consultarlo» pero que no le parece bien «pedirle un respaldo», e indicó: «Prefiero no hablar de ese tema. No me parece bien pedirle o no un respaldo al expresidente».

También señaló que el diputado de La Libertad Avanza Javier Milei «no quiere unirse a JxC», sino que «quiere su camino», y analizó su rol en los comicios del domingo: «En Jujuy y en Misiones sacó cero votos. No se presentó», aseguró.