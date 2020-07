Manuel Ojeda, intendente de Malargüe, publico una denuncia en sus redes sociales en la que señaló a «militantes del PJ que responden al ex gobernador de Mendoza, Celso Jaque«, a quienes indicó como las personas que amenazaron y violentaron a su abuela de 83 años en su casa.

Al igual que en San Rafael, varios malargüinos no se mostraron de acuerdo a la llegada de visitantes del resto de los departamentos. Así lo hicieron saber el pasado miércoles realizando una caravana por la principal avenida de esa ciudad.

La apertura hacia el turismo interno ha desatado importantes críticas en el Sur provincial, donde muchos no quieren la presencia de residentes del Gran Mendoza, donde se concentra el mayor número de casos de coronavirus (en total ya son 249).

Tras haberse registrado solo tres casos positivos desde que se inició la pandemia, los vecinos de Malargüe temen que esta apertura los vuelva a poner en riesgo.

Ojeda adjudica estos reclamos a una «campaña del miedo y del terror -instalada por el peronismo- en aquellos vecinos que tienen buena fe«.

El jefe comunal asegura que varios dirigentes justicialistas se hicieron presentes en la casa de su abuela para propinarle amenazas y violentarla. «En horas de la noche (mientras estamos supervisando los operativos en distintos puntos del departamento) un grupo de personas -movilizados por dirigentes justicialistas; con la presencia de ex candidatos a concejales de Celso Jaque y José Barro y el propio secretario de la concejala denunciada por estafa; Daniela Favari se dieron cita en mi domicilio y terminaron amenazando y ejerciendo violencia contra mi abuela; una anciana de 83 años«, indicó a través de sus redes sociales Ojeda.

El texto completo de la publicación del intendente:

“A MIS VECINOS

Gobierno en función de los equilibrios necesarios para sacar adelante a todo MALARGÜE. No se gobierna a partir de la violencia, los aprietes, las medidas populistas ni instalando el miedo para sacar provecho político de una situación delicada. Después de 4 meses de cuidarnos muy bien, estamos preparados para sacar de la agonía a algunos sectores más afectados por la pandemia. Primero fueron las familias y los espacios de recreación, los abuelos en las reuniones familiares, el deporte; por ejemplo. Luego vino eliminar el tema «terminación de documentos» para el comercio y ahora es el turno del sector turístico; con mucha más razón si supieran que cientos de empleados están a punto de quedar en la calle. Al no existir casos por transmisión comunitaria; el turismo interno es factible y mientras esto ocurra vamos a acompañarlos, hace meses que ellos se vienen preparando para esta situación con todos los protocolos.

Ahora bien; no voy a permitir la violencia o el apriete para forzarme a tomar alguna decisión. En horas de la noche (mientras estamos supervisando los operativos en distintos puntos del departamento) un grupo de personas -movilizados por dirigentes justicialistas; con la presencia de ex candidatos a concejales de Celso Jaque y José Barro y el propio secretario de la concejala denunciada por estafa; Daniela Favari- se dieron cita en mi domicilio y terminaron amenazando y ejerciendo violencia contra mi abuela; una anciana de 83 años. No conformes con esto aparecieron los «trolls» o perfiles de personas anónimas en facebook invitando -en las redes- a ejercer un «golpe de estado» contra una persona electa constitucionalmente. Esta violencia no es propia del Malargüe que todos conocemos; mis vecinos no son así.

Hay una evidente campaña del miedo y del terror -instalada por el peronismo- en aquellos vecinos que tienen buena fe. Acepto y entiendo cualquier tipo de planteo que se haga respecto de mis decisiones y me hago cargo de las mismas; lo que no voy a tolerar son hechos de intimidación con saña, violencia y amedrentamiento de este sector justicialista como nunca se vio antes en esta ciudad del sur.

Que quede claro. Si hay distanciamiento, barbijo, lavado de manos y conciencia del otro, como es natural aquí, puedo tomar decisiones con equilibrio y criterio en beneficio de sectores que necesitan urgente su reactivación.

Ya los malargüinos perdimos una de las batallas por la minería a causa de los ecoterrorismo.

¿Saben por qué alvearenses y sanrafaelinos nos eligen? Porque aquí hay una comuna seria, vecinos inteligentes y protegidos que no se dejan llevar de las narices por violentos o populistas. Y además porque hay muy buenos protocolos, sensación de mayor seguridad y control por factores culturales, económicos y sanitarios y por sobre todo; porque Malargüe esta despertando de su letargo con un verdadero liderazgo regional. Hoy por hoy, a la COVID 19 se la derrota con las armas más poderosas y clásicas que hemos venido usando con éxito: mantenernos a la distancia, lavado de manos y barbijos.

Que los violentos no profanen la buena fe de los vecinos. ¡Gracias!”