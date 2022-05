Alumnos y padres de un colegio secundario ubicado en el departamento de Las Heras denuncian que en la escuela no tienen sillas y que tapan los vidrios rotos de las aulas con cartón para que no entre frío.

En los últimos días circularon en las redes sociales fotos y videos de alumnos de una escuela de Mendoza sentados en clase sobre tachos de basura porque no tienen sillas. Además, trascendió que tampoco tienen calefaccionados los ambientes, por eso llevan mantas.

Se trata de la Escuela 4-023 Molinero Andrés Tejeda, ubicada en calle Corrientes del departamento de Las Heras. Natalia, madre de tres alumnos que asisten a la escuela, contó a MDZ: “Ellos nos habían comentado que tenían problemas con las sillas, pero nunca imaginamos que era para tanto. Ayer sacaron la foto y la mandaron, no podíamos creerlo”.

La regente de la escuela, Elsa Navarrete, confirmó la denuncia que llevaron a cabo los padres. “Desde principio de año que hemos hecho el pedido de mobiliario a la Dirección General de Escuelas, esto no depende de nosotros. Por la falta de respuesta hemos tenido que enviar una gran cantidad de notas también”.

Al retomar las clases presenciales este año, los directivos notaron que las sillas no eran suficientes. En total son 50 las sillas que faltan en la Escuela Molinero Andrés Tejeda. “En el 2020 no tuvimos clases presenciales, por ello no se evidenció el problema, Durante el 2021 el cursado fue en burbujas, la mitad cursaba presencial y la otra de manera virtual. Ahora que cursan los 400 alumnos notamos ese faltante”, afirma Navarrete.

La regente cuenta que desde la DGE le respondieron que no se cuenta con el presupuesto necesario para comprar esas sillas faltantes, por eso la demora en solucionar el problema.