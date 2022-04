El gobernador Rodolfo Suarez dará su discurso más importante. Trazará su plan de gestión sin el condicionante de la pandemia y en un contexto económico negativo, pero con la chance de proyectar una visión de futuro. Agua, economía y reformas institucionales. El error conceptual de los mandatarios.

Rodolfo Suarez vuelve desde Israel a Mendoza. Es un viaje al pasado. Porque la diferencia horaria hace que deba volver su reloj hacia atrás 5 horas y también lo es desde el punto de vista retórico: en el país asiático Suarez vio cómo se puede innovar para mejorar la calidad de vida y la economía, en un lugar que tiene dos sectores enormes que lo hacen pujante: la industria del conocimiento (como el software) y las técnicas para aprovechar el agua. En Mendoza (como en todo el país) aún hay debates primarios y ocurre una situación paradójica: hay plata pero no se define qué hacer; hay agua (escasa, pero hay) pero la mayoría se desaprovecha y hay inequidades.

En su viaje al pasado, Suarez tiene una enorme posibilidad y responsabilidad. Como Gobernador dará mañana el que será quizá su discurso más importante. Es su primera Asamblea Legislativa fuera de la pandemia, ese hecho que lo condicionó y que también le sirvió de escudo. Sí, lo ocurrido con el covid y el aislamiento le puso un corset a la gestión, pues tuvo que ser monotemático. Pero también fue escudo para todo: como en toda urgencia, no hubo más exigencias que «sobrevivir». Suarez fue uno de los gobernadores más resilientes en ese sentido y tuvo un resultado exitoso, pues ese escudo también le ayudó a tapar las propias carencias. Suarez no necesitó cumplir muchas promesas, pues antes tampoco le hizo falta hacerlas.

Ahora el contexto cambió y es mucho más complejo. La realidad económica y social del país es crítica. Datos sobran: una economía local que se recuperó un poco menos que la nacional, empleo de mala calidad e informal, un 44% de los mendocinos que viven bajo la línea de pobreza medida por ingresos y un contexto político extraño. Es que el oficialismo tiene un tránsito cómodo para que el Ejecutivo decida, para que se sancione casi cualquier ley; los principales departamentos son conducidos por intendentes del mismo signo político y hasta las organizaciones de la sociedad civil son afines. Pero ese nivel de omnipresencia no ha servido para desanudar problemas estructurales de Mendoza y, además, no hay vínculos de diálogo, discusión y resolución conjunta con la oposición para avanzar en temas que no pueden ser resueltos de manera unilateral.