Maikol Nazareno Caña, falleció en agosto tras un accidente víal, ocurrido en calle Roca y Las Heras de Tunuyán.

A cuatro meses de aquel trágico episodio, familiares y amigos realizarán una marcha para pedir justicia.

Sandra Lascano, madre de Maikol dialgó con el 8digital y comentó: «Quiero realizar una marcha este lunes, a las 18 horas en la Plaza de Tunuyán. Quiero pedir justicia por mi hijo, porque ya han pasado cuatro meses y no veo nada avanzado.»

En el siniestro Maikol se trasladaba en su moto Zanella 125 cc, por calle Roca con dirección´al Sur, cuando impactó en la parte derecha de una camioneta Suzuki Vitara, al mando de una persona de 40 años, quien se dirigía por Las Heras de Este a Oeste. El joven tuvo heridas de consideración y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital Scaravelli donde fue estabilizado y, por la complejidad de sus lesiones -tenía traumatismo encéfalo craneano grave-, fue derivado al hospital Central de Mendoza, donde estuvo internado en grave estado. Al día siguiente, Caña falleció debido a las complicaciones que presentaban sus heridas.

Sandra al respecto dijó: «Mi hijo tenia el paso, la camioneta no frenó. A las dos semanas del accidente hablé con la fiscal, me informaron que el conductor no iba a ir preso, pero considero y voy a luchar para que la justicia al menos tome una medida con esta persona»

Para finalizar, la mujer invito a la comunidad a darse cita mañana en este pedido: «Mañana a las 18 horas nos vamos reunir en la plaza. Hoy me paso a mi, pero mañana le puede pasar a cualquiera».