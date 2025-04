El hecho fue en 2024 y ahora se conoció el monto que pagará el conductor.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) logró llegar a otro acuerdo judicial conciliatorio, por el que cobrará $8.500.000 por los daños que ocasionó un conductor, quien hace un año se estrelló contra un guardarrail de la Costanera Sur y provocó la destrucción de este y de una luminaria contra la que terminó impactando, además de dañar parte del cordón y la cartelería vial.

Luego de la demanda iniciada por el Departamento de Legales de Vialidad Mendoza, reclamando al automovilista que se haga cargo por el perjuicio provocado, la DPV consiguió llegar al acuerdo, ya que la compañía aseguradora del conductor se comprometió a darle cobertura y hacerse cargo del pago en 30 días corridos.

El hecho ocurrió el 7 de abril de 2024 en horario vespertino, cuando un hombre de 43 años, al comando de un Toyota, perdió el dominio de su vehículo al intentar tomar la salida a calle Brandsen e impactó contra el vértice que divide la rampa de la traza central.

El automovilista no estaba alcoholizado y no resultó herido. No obstante, reconoció ante las autoridades que tuvo un instante de distracción con su teléfono celular que le hizo perder el control del rodado con el impacto consecuente.

Hace menos de un mes, Vialidad Mendoza ya había llegado a otro acuerdo judicial conciliatorio, por $13,5 millones, con otro automovilista, que, en 2023, en estado de ebriedad, impactó en solitario a 153 kilómetros por hora contra la defensa central del Corredor del Oeste, derribó tres luminarias y causó otros daños.

Cada accidente vial o cualquier otra acción que produzca daños en el patrimonio de la Dirección Provincial de Vialidad, ya sea causado por acciones negligentes o fuera de la ley, son inmediatamente giradas por la DPV a la vía judicial para que las personas responsables paguen los gastos ocasionados.