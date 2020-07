El Comisario General Marcelo Morales, jefe de la Distrital Valle de Uco destacó que “para cumplimentar con las medidas de control estipuladas, más de 700 policías cuidan al Valle de Uco, y en los últimos días se incorporaron 30 nuevos efectivos. Además, todos los efectivos policiales tienen los elementos de protección, estamos bien cubiertos”.

El Ministerio de Seguridad informó que no se permiten los paseos en auto, por lo que sólo quienes demuestran reserva o propiedad del alojamiento pueden transitar hacia zonas turísticas.

El Gobierno provincial estableció que desde el 14 de junio los mendocinos ya pueden desplazarse con fines turísticos por Mendoza, y la normativa estipulada apuntó a que el traslado de las personas debía efectuarse con constancia de la reserva previa, ya que la constancia de reserva de alojamiento en los establecimientos sirve como comprobante y certificado de circulación. Las actividades turísticas están habilitadas en todo el territorio provincial (menos en San Rafael por pedido del intendente de este departamento), y la decisión de habilitar el turismo interno en la provincia es para impulsar la economía en uno de los sectores más afectados por la pandemia, brindando un beneficio directo a emprendedores, prestadores, y trabajadores de estos lugares.

En el Valle de Uco, el Gobierno provincial efectuó un control para que prestadores y gastronómicos habilitados mantengan y lleven adelante todas las medidas sanitarias recomendadas y obligatorias en esta etapa. Y la medida de respetar el ingreso a un lugar mediante una reserva, obedece a la posibilidad de mantener un control con las personas que ingresan y se juntan en un sitio.

Entre ayer y hoy viernes, durante el inicio del feriado largo, en el Valle de Uco se permitió realizar paseos en auto sin bajarse en el lugar. Sin embargo, hoy viernes 10 de julio, el Ministerio de Seguridad determinó que NO está permitido pasear en auto.

“Entre ayer y hoy hemos visto que hay gente que va no se baja del auto, hace un circuito pero no se baja, mientras hay otras personas que se estacionan en el costado, bajan mesa, mantel, se juntan con otros grupos por momentos, algo que está absolutamente prohibido. Por eso hoy hemos determinado una ley rigurosa para todos: no permitir paseos en auto”, informó el Subdirector General de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo.

Al respecto, el funcionario de la fuerza policial provincial puso énfasis y argumentó: “no queremos retroceder una fase más, hemos sido benévolos al dejar salir a dar la vuelta, pero lamentablemente por las personas que no colaboran debemos extremar medidas de seguridad. Quien no tiene reserva o demuestra propiedad del inmueble en la zona, no puede pasar hacia las zonas turísticas. Y si los encontramos serán procesados”.