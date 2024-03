Productores, cooperativistas e industriales yerbateros se sienten perjudicados ante el anuncio de la apertura de las importaciones, ya que se podrá traer yerba desde Brasil y Uruguay para competir en el mercado con el producto misionero.

Pero, bajar el precio, a valores razonables, ni se les cruza por la cabeza.

Probablemente, éste sea el botón de muestra del plan de Javier Milei; para obligar a los “formadores de precios” a ubicarse en un contexto real de la economía, que no sea un “mundo ideal y especulativo”.

“Está todo mal y viene para peor, estamos navegando en un barco sin timón, si entra yerba libre de Brasil o de Uruguay, nuestro producto que es de excelente calidad se va a ver perjudicado, realmente es catastrófico, esta medida prácticamente va hacer desaparecer al pequeño y el mediano productor”, manifestó Ariel Steffen, presidente de la Cooperativa Siete Estrellas de Misiones, respecto del panorama.

“La yerba que puede ingresar desde Brasil no es la yerba que se consume acá en Argentina, tienen otro proceso”, y en cuanto a la elaboración de la yerba brasileña, Steffen dijo que “lo que la importación hará es perjudicar a nuestro producto, el cual es único«.

«En Brasil tienen otros procesos con mayor cantidad de metales pesados autorizado, eso es cancerígeno. Si entra yerba canchada y la elaboran acá de todas formas tendrá esos metales pesados y será otra variedad porque el producto de Brasil es otra cosa”, indicó.

Asimismo, explicó que el pequeño productor misionero no puede ser competitivo porque no puede “tener grandes extensiones”, en la plantación. “Un productor con 10 o 15 de yerba no va a poder ser competitivo nunca, porque Misiones tiene limitadas las plantaciones, porque tenemos mucho monte y no nos autorizan a extender las plantaciones, no podemos tumbar 10 o 20 hectáreas de monte y plantar yerba, porque tenemos que cuidar los recursos naturales, entonces nunca vamos a poder compararnos con otras grandes empresas, entonces el pequeño y el mediano productor tiene tendencia a desaparecer”, detalló.

“Estamos a la deriva, no tenemos un precio digno, no se actualizaron, se hablaba de la oferta y demanda, que para Semana Santa estaríamos en los 500 pesos, pero seguimos en los 370 pesos puestos en secadero, descontando servicios de fletes y demás”, expresó Steffen, quien agregó “algo se estabilizaron las cosas, pero seguimos mal, no es que se nos cantaba pedir 505 pesos el kilo de la yerba, nosotros tenemos una guía de costo que nos avalaba el precio que nosotros estábamos pidiendo”.

En este sentido el jueves pasado cayó la sesión de precios en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) para la zafra de invierno debido a la ausencia de los directores representantes de por la provincia de Corrientes y los industriales quienes no reconocen a las autoridades de este organismo nacional.

Por su parte el presidente de la Cámara de Molineros de la Yerba mate de Misiones Víctor Saguier dejó en claro que el panorama es incierto para muchos sectores productivos, pero reconoció que la yerba mate atraviesa un momento particular. “Hoy tenemos un Inym que no sabemos cómo está funcionando, para algunos el DNU está vigente y para otros no. Entonces estamos en una zona gris que no sabemos todavía hacia donde se puede encaminar esto”.