El joven -que padecería algún un retraso madurativo y problemas con el alcohol– lucha por su vida.

El pasado sábado 29 de junio, Jonathan Bogado, sufrió graves quemaduras en gran parte de su cuerpo al desatarse un incendio en uno de los calabozos de la Comisaría 14°, de General Alvear, donde se encontraba detenido.

En principio, las llamas se apoderaron de un colchón que estaba en la celda que ocupaba, por motivos que se investigan.

Originalmente, el joven fue trasladado al Hospital Enfermeros Argentinos, Gral. Alvear, pero debido a la gravedad de sus lesiones fue derivado al Hospital Schestakow, de San Rafael.

Finlamente, y ante el cuadro de gravedad que presentaba, las autoridades médicas ordenaron que fuera trasladado en helicóptero hasta la capital provincial y, por estas horas, los médicos intentan salvarle la vida.

La versión oficial es que el fuego se inició por un cigarrillo cuando Bogado se quedó dormido, pero esto es motivo de una investigación.

María Marta Flores, madre de Jonathan, dijo en diálogo con Vibra FM (100.3) de San Rafael, que posiblemente su hijo necesite «injertos de piel en los brazos, manos y el resto de la cara» y «puede quedar ciego porque sus quemaduras son profundas».

Además contó cómo su hijo llegó a la comisaría. Explicó que tiene un retraso madurativo y problemas con el alcohol y el viernes pasado a las 11 de la noche llegó ebrio y una forma de calmarlo cuando se ponía agresivo era llamar a la Policía para que lo tuvieran una horas aprehendido.

«Llamé y le expliqué, porque siempre se lo han llevado ‘tomado’, se le pasaba y al otro día me lo largaban, pero esta vez me lo dieron quemado. Él no se quemó, ellos me lo quemaron», aseguró.

Recordó que la noche del viernes «cuando fueron a buscarlo, el fiscal me preguntó si estaba de acuerdo en ponerlo en (el sector de) Siquiatría (del hospital) y le dije que estaba de acuerdo para el bien de él«.

Pero «al otro día a las seis y media de la mañana me avisaron que supuestamente se había quemado sólo las manos, fui al hospital de Alvear y me avisaron que había sido trasladado a San Rafael, me vine al Schestakow y me encontré con otra cosa. Por eso digo que la Policía de Alvear fue la que hizo esto«.