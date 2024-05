Así, advirtió a los diputados que vetará cualquier proyecto que rompa el equilibrio fiscal.

“Yo les aviso. Cualquier proyecto que manden desde el Congreso, que quiera romper la caja y hacer volar este país por los aires, se los voy a vetar. Me importa tres carajos. Obviamente, lo van a hacer con fines electoralistas”, fueron las palabras del jefe de Estado.

Tras la exposición del ministro de Economía, Luis Caputo, Milei tomó la palabra para cerrar el Congreso y aclaró que su discurso tendría tres partes: “la naturaleza del dinero”, “el problema del ancla nominal” y la “dolarización endógena”.

Mientras hablaba sobre el modelo del trueque y el intercambio del oro y la plata durante la época en la que está ambientada la novela El Zorro, hizo mención a España y aprovechó para lanzar un nuevo ataque contra Pedro Sánchez. “Justo hoy mencioné a España. Igual ya lo tengo match point a Pedrito, pese a lo que diga la progresía mediática”, lanzó el líder de La Libertad Avanza (LLA).

Luego, respecto del posible rechazo de la Ley de Bases en el Senado, lanzó: “Si el Congreso no me saca ahora las reformas estructurales, no me importa. Lo voy a volver a intentar. Lo voy a internar todas las veces que pueda. Y si no me la dejan pasar, la paliza electoral que le vamos a dar el año que viene va a ser que cambie la composición del Congreso y pasemos todas las reformas. Y no solo eso. Además tenemos las 300 reformas del DNU. Y les cuento algo. Tenemos todavía pendientes 3200 reformas. Tarde o temprano las vamos a hacer. No me importa cuánta voluntad tenga de bloquear la política sucia. La vamos a hacer”.