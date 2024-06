«La tienen que investigar a ella también, tiene que saber algo más, no importa que sea la tía, ella también estaba ahí», dijo José Peña, padre del menor.

Periodistas de los medios nacionales le preguntaron si su hermana Laudelina Peña tenía que ser detenida al igual que Carlos Pérez, María Victoria Caillava, Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel Ramírez, quienes estuvieron presentes en aquel almuerzo del 13 de junio, previo a la desaparición del nene.

«Algo tuvo que ver», sostuvo José sobre Laudelina, reavivando la interna familiar y justificando que «todos ellos estaban afuera» cuando desapareció Loan. «No noté nada raro en el almuerzo, estaba confiado que no iba a pasar nada. Yo pensé que estaba en el patio jugando. Mi hermana fue la primera que me avisó que no estaba Loan. Me preguntó si Loan había llegado y me dijo que se habían ido a buscar naranjas. No me avisaron que lo iban a llevar, no me pidieron permiso», detalló.

Y agregó que se siente «engañado» por todas las personas que estuvieron presentes aquel día: «Sospecho de todos de los que estaban en la mesa, menos de mi mamá, ella no sabe nada», expuso.

«Creo que fue un tema de plata», afirmó el papá de Loan Danilo Peña y mostró dudas sobre si el fin era captar a su hijo o a otro de los niños presentes aquel día en el paraje rural de 9 de Julio.

Al ser consultado sobre si alguien de la familia lo vendió, lanzó: “Capaz que sí”.

La entrevista completa.