Entre los muertos por la represión a las protestas, hay dos adolescentes de 15 y 16 años.

Por orden directa de Javier Milei, la canciller Diana Mondino viajará esta noche a Washington para participar junto a otros cancilleres de la región de una reunión de urgencia de la OEA en el pico de la tensión diplomática con Venezuela.

En tanto, esta tarde, el director de la ONG Foro Penal, Aldredo Romero, confirmó que hay 11 fallecidos en las protestas que se originaron tras los resultados electorales. Asimismo, dijo que hay 167 detenidos confirmados por la organización hasta el momento, una cifra diferente a la que dio el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien aseguró que hay 749 detenidos.

«Según un análisis de todas las organizaciones de derechos humanos, son 11 las personas fallecidas en el contexto poselectoral«, informó Romero. Se reportaron cinco víctimas en Caracas, dos en el estado Zulia, dos en el estado Yaracuy, una en el estado Táchira y otra en el estado Aragua. Entre ellos, hay dos menores de edad, un joven de 15 años en el Zulia y una chica de 16 años en Yaracuy. Todas estas muertes se registraron el 29 de julio.

En cuanto a los detenidos, el titular de la ONG indicó: «Verificados por el Foro penal, son 177 detenidos«. Así, comparó esta cifra con la del fiscal general y dijo que, en esta situación, «sería ideal que el fiscal publicara, además de que es una obligación de nuestra ley, dónde están los detenidos recluidos, dónde están esas personas para permitirles el derecho a la defensa. No ha sido producida esa lista«.

Jorge Rodríguez, una de las figuras más impórtantes del chavismo y actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, pidió cárcel para María Corina Machado y Edmundo González Urrutia en una sesión del congreso este martes.

«Con el fascimo, no se pueden tener contemplaciones. Con el fascismo, no se dialoga; al fascismo, no se le dan beneficios procesales; al fascismo, no se le perdona. Al fascismo, cuando se le perdonó, casi acaba con el planeta«, declaró Rodríguez, refiriéndose al nazismo.

«Tiene que actuar el Ministerio Público como está actuando no solamente con los malandros, drogadictos, que les dan 40 dólares para que aterroricen a una mujer o baleen a un joven, no. Tienen que ir presos sus jefes, los que los ordenaron, los que les pagaron. Y cuando digo jefes, no me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa; me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Él sabía de estos planes, igual que ella, igual que todo ese supuesto comando, que no era un comando de campaña, era un comando de acción violenta de intentar sembrar una guerra civil en Venezuela«, manifestó