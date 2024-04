Se anunciaron las reglas y que el combate será sancionado como una pelea oficial.

En este marco, Mike Tyson declaró: “Durante seis semanas no me he drogado ni he tenido relaciones sexuales”

El Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas clasificó oficialmente el choque del 20 de julio en el AT&T Stadium como una pelea profesional del ex campeón de peso pesado y su retador, una celebridad de YouTube convertido en púgil profesional.

El ex campeón de peso pesado tendrá 58 años cuando suba al ring contra Paul, de 27, y su última pelea profesional data en 2005.

Desde entonces, Tyson ha peleado en dos exhibiciones, la más reciente llegando hasta el final para empatar con Roy Jones Jr. en noviembre de 2020.

Tyson se prepara para un desafío extremo. El 20 de julio, cuando ya tendrá 58 años, se volverá a subir al ring para enfrentar a un adversario 31 años menor en un combate que será considerado como oficial: se trata del youtuber Jake Paul, con experiencia en el pugilismo tras saltar al estrellato en las redes sociales.

Ambos hombres reaccionaron al cambio en las redes sociales y parecieron aceptar una decisión que eleva drásticamente el perfil de este combate.

Sobre todo porque este enfrentamiento en Arlington irá a los récords profesionales de Mike Tyson (50-6-0, 44 KO) y Jake Paul (9-1-0, 6 KO) en una alteración que ambos peleadores apoyaron en las redes sociales.

Serán ocho asaltos de dos minutos cada uno que comprenderá esta pelea ahora histórica, con la mayor diferencia de edad entre los combatientes en la historia del boxeo profesional. Tyson, de 57 años, y Paul, de 26, usarán guantes de 14 onzas y no utilizarán casco protector cuando suban al ring en Arlington.

“Mike Tyson quería que fuera una pelea profesional. Netflix quería que fuera una pelea profesional. Entonces acepté convertirla en una pelea profesional. El ganador se lleva todo”, provocó Paul en su cuenta en X