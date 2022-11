Fue durante la sesión del HCD.

La semana pasada trascendió que la Oficina de Ética pública determinó la incompatibilidad a la doble función en el Estado que tienen dos concejales tunuyaninos, por lo que deberían optar por uno de los dos cargos. Este dictamen involucra a los médicos, Luis López (Cambia Mendoza) quien trabaja como médico traumatólogo en centros de salud y Marcelo Vidal (Frente de Todos)quien se desempeña como médico de familia en el Scaravelli.

En la mañana de este jueves, el Honorable Concejo Deliberante tuvo una sesión donde se trató la «incompatibilidad» de cargos de los ediles.

Por su parte, Vidal confirmó a Canal 8 que presentó su renuncia como concejal, «nos hicieron llegar la información, la analicé con otro profesionales del ámbito legal, y no vimos que fuera un dictamen tan concreto. Vimos también que habían algunas situaciones dudosas, entonces frente a esto, revisando lo que yo había presentado como la ley 1079 de municipalidades no había incompatibilidad. Pero existe la Oficina de Ética Pública, que considera que no es suficiente lo presentado».

«Lo hablé con mis compañeros, con los líderes políticos y decidí dar un paso al costado y seguir en el ámbito de la salud». Sobre su futuro ligado a la política manifestó, «seguiré apoyando la transformación que se está realizando en Tunuyán». Ahora «una comisión evaluará lo presentado».

Mientras que López, presentó un escrito que abrirá una discusión y determinar sobre su futuro de su tarea como edil. «Acompañamos con un escrito, los errores que tiene el dictamen, demostramos que no hay incompabilidad horaria. Yo siempre me amparé en una excepción que hace la ley de carrera médica en su artículo 17. Que permite trabajar en zonas rurales, siempre y cuando haga falta médicos, yo soy el único traumatólogo que presto funciones en el área de salud».