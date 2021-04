Lo hizo a travez de un vídeo en su red social Instagram.

Luego de los combates que realizó con el Mayweather, Marcos René Maidana, anunció su retiro del boxeo profesional en el año 2016 para comenzar a desandar el camino de promotor de veladas boxísticas y disfrutar de los lujos que pudo cosechar a lo largo de su trayectoria.

Hace unos días, el propio Maidana, dio una nota a un medio nacional y luego una publicación en su red social Instagram, donde hizo una denuncia pública contra quien fue su promotor en las últimas peleas, acusándolo de haberse quedado con una cifra de dinero importante.

«Mi último representante me robó la plata de los guantes, que eran dos millones de dólares y solo me dio uno y medio ya que dijo que el resto se lo confiscaron en Uruguay», comentó en el vídeo el propio Marcos Maidana.

Además dijo «Lo llamó no me atiende, así que como veo que no me ha pagado vamos a ir con la justicia bien a fondo ya que yo quiero saber por cuento fue la cantidad de dinero que yo me subí al ring a pelear».