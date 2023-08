Massa cumple un año al frente del Ministerio de Economía

Los números, complican su aspiración a la presidencia.

Aun año de asumir al frente del ministerio de Economía, Sergio Massa, cumplió su objetivo de buscar la presidencia del oficialismo, pero la campaña electoral lo ubicó en la incómoda posición de tener que disimular su gestión y plantear promesas que lo exponen al contraste permanente con los resultados obtenidos en estos últimos doce meses.

“Podemos ir transitando este puente para salir definitivamente de la crisis”. La frase fue dicha el lunes por el ministro de Economía, Sergio Massa. Se trata del reconocimiento de una crisis económica en voz de quien hace un año asumió el cargo para ponerse al hombro otra.

Massa se puso al frente de la cartera económica, el 3 de agosto de 2022. Curiosamente, fue la asunción de un abogado como ministro de Economía lo que logró que los mercados retornen a una ansiada paz. Y es que el momento demandaba, más que conocimientos económicos técnicos, capital político. A nadie le sentaba mejor el traje de superministro que a él. Era la figura capaz de poner paños fríos a la tensa y distante relación entre el presidente y la vicepresidenta pero, sobre todo, de contentar a los mercados, con un perfil más ubicado a la derecha que el albertismo o el kirchnerismo.

Sobre el manejo de la deuda pública, Massa la incrementó en el orden de los U$S 30.000 millones. Los datos de la secretaría de Finanzas, muestran que a junio alcanzó a U$S 403.809 millones, unos U$S 23.000 millones más en agosto de 2022. A esta cifra aún se le deben computar los U$S 7.500 que se sumarán cuando el FMI realice el desembolso previsto en dos semanas.

El dólar “blue” registró un aumento de 87%, al pasar de $ 298 a $ 558, según el cierre de este miércoles. A su vez, el dólar oficial pasó de $ 132,42 a $ 290,27, lo que implica un alza de 120%.

Sobre el acuerdo con el FMI la caída de los ingresos fiscales obligó a una reformulación del programa por el incumplimiento de todas las metas que aún deberá ser aprobada por el Directorio del organismo en las próximas semanas.