Massa postergó los pagos al FMI para fines de julio

Se espera que ya esté cerrada la renegociación.

Los funcionarios del equipo de Massa postergaron su viaje a Washington y adelantaron que el pago del vencimiento de esta semana con el FMI lo hará de forma unificada con los otros dos vencimientos de julio por un total de USD2.600 millones.

Será a fin de mes con la expectativa de que para ese entonces ya esté cerrada la renegociación con el organismo. Uno de los puntos en el que difieren la posición del oficialismo y la del staff técnico radica en el atraso cambiario, una herramienta que el BCRA viene sosteniendo para ayudar a contener la presión inflacionaria aunque tiene su lado B en la pérdida de reservas por el frente de la economía real tal y como pusieron en evidencia la aceleración del déficit comercial con Brasil y la continuidad de la pérdida de reservas por goteo prácticamente a diario en el mercado oficial de cambios.

Una de las exigencias del FMI -además de las metas fiscal, de acumulación de reservas y de asistencia monetaria- es que el Gobierno no use reservas para contener el tipo de cambio y, por lo tanto, también exige que no haya atraso cambiario. Sin embargo, con la inflación acelerándose desde mediados del año pasado, el BCRA apeló a una menor depreciación del dólar oficial para contener los precios, diametralmente en contra de las directrices del Fondo.